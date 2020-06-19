Культурная жизнь столицы становится насыщеннее: как провести эти выходные

Открываются музеи, выставочные залы, оживают театры

На первый взгляд кажется, что "Ленком" спит. Репетиции возобновятся в августе, новый сезон откроется в сентябре. На самом деле в театре кипит жизнь и работа. Пусто лишь на сцене. В зрительском фойе намывают кареты, причем как никогда тщательно. В мастерских восстанавливают костюмы из "Поминальной молитвы". Легендарный спектакль Марка Захарова скоро вернётся на сцену. Для актёров даже эта примерка - уже событие.

Сейчас в театре только и разговоров, кто как перенес эти месяцы взаперти. Говорят, для одних это было невыносимо тяжело, для других - чуть легче. Но ведь и сами выдержали, и зрителей поддержали.

Звёздный состав театрального проекта "Заячий стон" сейчас вспоминает, как приходилось творить, сидя дома. Онлайн, конечно, никуда не исчезнет. Но куда лучше играть живьем.

Отличный способ сделать свою жизнь более яркой - попасть в предстоящие выходные на Дягилевский фестиваль. В воскресенье - Малер. Дирижер - Курентзис. В субботу - сольный концерт Люки Дебарга. Это именно тот случай, когда мечты сбываются. Когда еще можно было такое услышать, даже онлайн. Впрочем, виртуальный мир после пандемии с каждым днём становится всё более оригинальным.

Оранжевые тигры - это не что иное, как поливальные машины. И именно они прокладывают путь для экскурсии по замечательным местам. Удивительный проект Комплекса городского хозяйства вылился в целый ютуб-канал. Идея - гениальная, потому как свежая и уж точно оригинальная. Как и выставка, в очередной раз открывшаяся на Петровке.

Наш канал приглашает в эти выходные окунуться с головой в невероятные события на фоне дикой природы. В воскресенье - "Ковчег Марка". Могут ли незадачливые альпинисты оказаться убийцами? И почему приютивший их хозяин тайного убежища сам стреляет, как снайпер?

А в субботу начнётся "Горная болезнь". Чем может обернуться скандал на свадьбе? И о чём могут рассказать скалы, если люди молчат?

Ольга Стрельцова, Елена Шмелёва, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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