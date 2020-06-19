Тысячи сирийских школьников смогли вырваться из Идлиба

Боевики выпускают не всех

Более тысячи сирийских школьников, которых удерживали боевики, смогли покинуть зону деэскалации в Идлибе. Активное содействие оказывал российский центр по примирению сторон. Ранее власти Сирии договорились об открытии безопасного коридора, чтобы выпускники могли сдать экзамены и поступить в вузы. Однако радикалы пропустили далеко не всех.

Колонна автобусов приближается к пункту пропуска. Ещё несколько сотен школьников смогли выбраться с неподконтрольных правительству территорий.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в город Алеппо на текущий момент прибыло свыше тысячи молодых людей", - сообщил начальник отдела ЦПВС Алексей Полюхович.

Здесь же первый осмотр врачей. Ситуация с медицинской помощью там, где жили эти юноши, оставляет желать лучшего. Есть риск вирусных инфекций. Уже в стенах школы, что называется, переведя дух, молодые люди рассказывают, как жили последние несколько лет, и как выбирались на свободу.

"Мы жили, словно, в кошмарном сне. Это даже не описать. Я не смог закончить школу. Занимался с учителем. Родители платили большие деньги, чтобы я смог пройти программу 12 классов. Теперь мне нужно сдать экзамены", - говорит Хадж Хусейн.

В школе более тщательный медосмотр. Серьезных заболеваний не выявлено.

"Ребята долгое время не ели нормально, истощены. Кроме того, многие жалуются на почки, потому что с водой на той стороне линии разграничения тоже проблемы", - говорит врач Ихелл Ара.

Это обычная практика военного времени - детей с неподконтрольных территорий приходится в прямом смысле вызволять. Все они едут в Алеппо - самый крупный город на севере Сирии. Здесь школьники смогут сдать и выпускные, и вступительные экзамены.

"В Алеппо не смогли попасть дети из западных районов провинции, из Идлиба. Их не пускают боевики. Рассчитывали на приезд 6000 школьников, пока их в несколько раз меньше. Боюсь, если они не приедут и не сдадут экзамены, не получат аттестаты", - сетует замминистра образования Алеппо Мустафа Абдул Гани.

Речь идёт о детях из идлибской зоны деэскалации. На пункте пропуска ежедневно дежурят автобусы, готовые забрать школьников. Однако каждый вечер машины возвращаются пустыми.

У школьников из Идлиба ещё есть шанс получить аттестат. Но времени остаётся все меньше. Госэкзамены в арабской республике начнутся уже в ближайшее воскресенье.

"ТВ Центр", Сирия.

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