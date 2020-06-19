Названа дата возобновления торжественной регистрации браков в Москве

Ограничения из-за COVID постепенно снимают

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что со вторника, 23 июня, отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания возобновят регистрацию браков в торжественной обстановке. С 26 июня в городе разрешат устраивать бракосочетания на необычных площадках.

"Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами", - цитируют Ракову "Известия".

При этом она подчеркнула, что участникам церемоний придется соблюдать санитарно-эпидемиологические требования - носить индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Анастасия Ракова поблагодарила москвичей за терпение и поздравила молодоженов, которые обручились за время борьбы с пандемией.

Напомним, из-за вспышки COVID-19 браки в Москве регистрировались в неторжественной обстановке без гостей и свидетелей.

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