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Названа дата возобновления торжественной регистрации браков в Москве

11:03
  • пятница
  • 19 июня 2020

Ограничения из-за COVID постепенно снимают

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что со вторника, 23 июня, отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания возобновят регистрацию браков в торжественной обстановке. С 26 июня в городе разрешат устраивать бракосочетания на необычных площадках. 
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"Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами", - цитируют Ракову "Известия"

При этом она подчеркнула, что участникам церемоний придется соблюдать санитарно-эпидемиологические требования - носить индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. 

Анастасия Ракова поблагодарила москвичей за терпение и поздравила молодоженов, которые обручились за время борьбы с пандемией.

Напомним, из-за вспышки COVID-19 браки в Москве регистрировались в неторжественной обстановке без гостей и свидетелей.

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