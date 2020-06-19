"Это не хобби и не шутка": сын решил повторить успех Хворостовского

Школьник увлекается музыкой

16-летний Максим, сын Дмитрия Хворостовского и Флоранс Илли-Хворостовской, решил пойти по стопам отца. Юноша, который через два года закончит школу, намерен поступить в консерваторию.

Максим похож на покойного отца и характером, и внешностью. Его рост уже приближается к 1,9 метра. Как и отец, он обладает пылким характером.

"Я хочу быть музыкантом. Это не хобби и не шутка. Я хочу играть на гитаре, петь. Я бы хотел исполнять джаз, блюз, чуть-чуть рок", - цитирует юношу kp.ru.

Максим уверен, что Хворостовский был лучшим отцом на свете. Перед смертью он много времени проводил с семьей. Почти каждый день они с сыном смотрели футбол, много беседовали. Сейчас Максим редко говорит об отце - боль от утраты еще не утихла.

Напомним, оперный певец умер от рака мозга в ноябре 2017 года. Он был дважды женат. С 1991 по 1999 год певец состоял в браке со Светланой Ивановой, вместе с которой они воспитывали трех детей. В 2001 году Хворостовский женился на певице и актрисе Флоранс Илли, у них родились сын Максим и дочь Нина. Они живут в Лондоне.

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