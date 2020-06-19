Борющаяся с раком Яковлева восхитила фанатов цветущим видом

Она стала Почетным гражданином Калининграда

62-летней актрисе Александрой Яковлевой, которая несколько лет борется с онкологией, присвоили звание Почетного гражданина Калининграда.

"Я очень счастлива!" - написала в Instagram звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи". Актриса опубликовала фотографии с церемонии награждения, на которых она вся так и светится от радости. Глядя на эту энергичную и веселую женщину в изящном платье, сложно представить, что она борется с тяжелой болезнью.

- Прекрасно выглядите, - пишут Яковлевой в комментариях.

- Ежедневно молюсь о Вашем здравии с тех пор, как узнала о Вашей болезни.

- Самый красивый Почетный Гражданин!

- Красавица невероятная!

- Что за девушка, лет 35, слева?

Летом 2019 года Александра Яковлева рассказала, что у нее обнаружили рак груди четвертой стадии. Врачи давали мрачный прогноз. Звезда прошла несколько курсов химиотерапии, после чего опухоль перестала расти.

Она выходит на сцену, выполняет депутатские обязанности в Городском Совете депутатов Калининграда, а также выкладывает в соцсети фото без волос на голове. Однажды знаменитость разрисовала голову хной после очередного сеанса химии.

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