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Сын Никиты Хрущева умер в США

12:20
  • пятница
  • 19 июня 2020

Из страны он уехал в начале 90-х

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева умер в США. Сергею Хрущеву было 84 года.

Причина смерти не сообщается, пишет портал argumenti.ru. Место и время похорон пока также неизвестны.

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В советское время участвовал в разработках ракетно-космической техники - проектов крылатых и баллистических ракет, создании систем приземления космических кораблей, ракеты-носителя "Протон". В 1991 году уехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе.

Документальный фильм "Секретный космос" с участием Сергея Хрущева

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