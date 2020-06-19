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Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном

12:54
  • пятница
  • 19 июня 2020

Она собрала целый альбом

Юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова окончательно перестали скрывать свои отношения. Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна. 
Петросян с Брухуновой поселились в соседних квартирах и питаются врозь

"Я собираю самые важные моменты жизни моей семьи в книгах, которые сберегут тепло рук и воспоминаний", - написала Брухунова. В свежем фотоальбоме она напечатала снимки 2019 года. В частности, туда попали кадры, сделанные во время поездки с Петросяном в Барселону. На некоторых снимках юморист и его молодая возлюбленная запечатлены вместе, на некоторых - по отдельности. 

Примечательно, что Татьяна Брухунова, листая фотоальбом, ни разу не назвала имя народного артиста. Видимо, все и так всё понимают. 

Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. Петросян и Брухунова не комментируют свои отношения. 

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