Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном

Она собрала целый альбом
Юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова окончательно перестали скрывать свои отношения. Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна.
"Я собираю самые важные моменты жизни моей семьи в книгах, которые сберегут тепло рук и воспоминаний", - написала Брухунова. В свежем фотоальбоме она напечатала снимки 2019 года. В частности, туда попали кадры, сделанные во время поездки с Петросяном в Барселону. На некоторых снимках юморист и его молодая возлюбленная запечатлены вместе, на некоторых - по отдельности.
Примечательно, что Татьяна Брухунова, листая фотоальбом, ни разу не назвала имя народного артиста. Видимо, все и так всё понимают.
Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. Петросян и Брухунова не комментируют свои отношения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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