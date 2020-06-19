Песков отверг игру Путина на Трампе как на скрипке

Российский президент не считает, что Трампом легко манипулировать

Владимир Путин не считает, что может манипулировать Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания бывшего советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.

"Нет, Путин не может играть на Трампе как на скрипке. Не считает американского коллегу таковым", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин неоднократно высказывал свое мнение о Дональде Трампе.

Накануне в эфире ABC News Джон Болтон заявил, что Владимир Путин убежден в способности легко манипулировать Дональдом Трампом. По мнению экс-советника главы Белого дома, российский президент не считает своего американского коллегу серьезным противником.

"Я считаю, что Путин убежден, что он может сыграть его как на скрипке. Я думаю, что Путин — умный, жесткий. Он играет очень плохую руку очень хорошо", - сказал Болтон.

Джон Болтон занимал пост советника по нацбезопасности с апреля 2018 года. В сентябре 2019-го он был отправлен в отставку из-за разногласий с президентом.

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