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Украинец незаконно пересек границу с Крымом ради друзей

12:54
  • пятница
  • 19 июня 2020

Мужчина пояснил, что хотел добраться в Пермский край

Пограничники ФСБ поймали украинца, который незаконно пересек границу в Крыму. Мужчина пытался попасть в Россию в обход пунктов пропуска.

Уроженец Запорожья 1987 года рождения переправился на российскую территорию через залив Сиваш, где его и задержали пограничники. При нарушителе нашли ID-карту украинца. Он объяснил, что хотел добраться до Пермского края к друзьям.

С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего нарушитель задержан на двое суток.

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