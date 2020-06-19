"Ты волшебница": DJ Smash поблагодарил возлюбленную за рождение дочери

Роды начались внезапно

У музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash, и модели Анастасии Кривошеевой родилась дочка.

Возлюбленные публиковали в Instagram фото из московского роддома. Кривошеева держит на руках малышку, чье лицо скрывается под сердечком. Молодые родители счастливо улыбаются.

"Ты волшебница!" - обратился DJ Smash к своей избраннице. Рождение дочери он назвал чудом.

Кривошеева рассказала, что роды начались внезапно. Они с музыкантом приехали на осмотр, а через два часа уже держали на руках ребенка.

"Самое интересное, что накануне мы вдвоем не могли уснуть целую ночь, не понимая причины, у меня было только одно объяснение - ретроградный Меркурий. Теперь у нас три близнеца в семье, и мы чувствуем себя прекрасно!" - написала модель.

Ширман и Кривошеева познакомились в самолете в 2011 году. Свое интересное положение модель скрывала до последнего.

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