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"Ты волшебница": DJ Smash поблагодарил возлюбленную за рождение дочери

13:42
  • пятница
  • 19 июня 2020

Роды начались внезапно

У музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash, и модели Анастасии Кривошеевой родилась дочка. 
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Возлюбленные публиковали в Instagram фото из московского роддома. Кривошеева держит на руках малышку, чье лицо скрывается под сердечком. Молодые родители счастливо улыбаются. 

"Ты волшебница!" - обратился DJ Smash к своей избраннице. Рождение дочери он назвал чудом. 

Кривошеева рассказала, что роды начались внезапно. Они с музыкантом приехали на осмотр, а через два часа уже держали на руках ребенка. 

"Самое интересное, что накануне мы вдвоем не могли уснуть целую ночь, не понимая причины, у меня было только одно объяснение - ретроградный Меркурий. Теперь у нас три близнеца в семье, и мы чувствуем себя прекрасно!" - написала модель. 

Ширман и Кривошеева познакомились в самолете в 2011 году. Свое интересное положение модель скрывала до последнего.

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