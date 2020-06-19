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Под Псковом нашли захоронение узников концлагеря Моглино

14:45
  • пятница
  • 19 июня 2020

Следственный комитет начал проверку

Следственный комитет начал проверку после обнаружения массового захоронения в Псковской области. По предварительным данным, в братской могиле находятся мирные жители, погибшие от рук нацистов в годы оккупации. В 1941 году возле деревни Моглино был создан одноимённый концлагерь. Вместе с гитлеровцами, в нём бесчинствовали эстонские каратели.

На глубине чуть больше метра - человеческие останки. Понять, сколько их, пока невозможно. Видно, что в захоронении люди лежали друг на друге.

Страшную находку сделали поисковики вблизи деревни Моглино в Псковской области. Вероятнее всего, это останки жертв фашистского концлагеря, который действовал на этой территории в годы Великой Отечественной войны. Слухи о нем ходили давно, но вот где именно захоронения - никто не знал. Локацию нашли после изучения рассекреченных материалов, и первые же раскопки стали доказательством военных преступлений. По оценкам историков, здесь были уничтожены около трех тысяч человек разного возраста и национальностей, в том числе мирные жители и дети. Пока определены останки нескольких человек, но поисковикам известно, что тел гораздо больше - люди похоронены в несколько слоев валетом. Поэтому кости сложно идентифицировать, хотя они хорошо сохранились. К делу подключились следователи.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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