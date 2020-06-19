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Как идет ликвидация экологической катастрофы в Норильске

14:54
  • пятница
  • 19 июня 2020

В частности, вывезено более ста тысяч тонн грунта

В Норильске вывезено более ста тысяч тонн грунта, загрязнённого в результате аварии на одном из резервуаров ТЭЦ. ЧП произошло в конце мая. Собрано также более 30 тысяч кубометров водяной смеси.

Ход работ по ликвидации утечки топлива сегодня осмотрел глава МЧС России Евгений Зиничев. Он проверил, как хранится загрязнённый грунт. Для этого выделены специальные ангары. Также министр передал спасателям технику, которую доставили на место бортом МЧС. Это две пожарные машины высокой проходимости.

После аварии на ТЭЦ-3, в результате которой загрязнения получили почва и реки, было возбуждено несколько уголовных дел. Суд арестовал четырех сотрудников компании. СК также заподозрил мэра Норильска в халатности. 

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