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В России упростят процедуру регистрации наблюдателей

14:48
  • пятница
  • 19 июня 2020

Инициатива поступила от главы ЦИК

Около миллиона россиян заявили о желании проголосовать по поправкам к Конституции дистанционно. Ещё полтора миллиона хотят прийти на участки там, где сейчас фактически находятся, а не по месту регистрации.

Об этом сегодня сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова. Впервые с марта заседание прошло в присутствии представителей СМИ. Члены избирательных комиссий сдадут анализы на коронавирус. Особенно это касается людей старшего возраста. В некоторых регионах, где эпидемиологическая обстановка наиболее сложная, тестирование будет тотальным. Центризбирком делает всё возможное, чтобы голосование было максимально прозрачным. В 70 субъектах на участках будет вестись видеонаблюдение. Памфилова также предложила продлить срок подачи заявок для наблюдателей и упростить процедуру их регистрации.

"Около 18 партий подали заявки, профсоюзы, разного рода движения, полторы тысячи я называла. Но впервые такая норма, такой не было никогда, просто гражданин сам по себе. Не от партии, не от движения, просто сам по себе, если он активный, если он заинтересован в том, чтобы всё проходило достойно, и хочет убедиться в этом, у него есть такая возможность - подать заявку", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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