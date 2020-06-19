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В Приморье сняли видео с амурскими тиграми у озера

14:59
  • пятница
  • 19 июня 2020

Все звери здоровые и упитанные, что очень радует ученых

В Сети появилось видео летнего отдыха амурских тигров в приморском национальном парке "Земля леопарда". 

Молодая самка привела тигрят на водопой к оленьему озеру. Трое малышей  - а им 6-7 месяцев - мокрые, видимо успели искупаться. Они любопытны,  изучают  камеру, подойдя к ней вплотную и обнюхивая.  Все звери здоровые и упитанные, что очень радует ученых. Для специалистов эти записи очень важны. В "Земле леопарда" за популяцией наблюдают с помощью 400 фотоловушек, на каждую редкую кошку составляют паспорт. Сейчас в заповеднике самая высокая численность амурского тигра на Дальнем Востоке.

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