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Путин и Лукашенко поговорили о годовщине Победы и коронавирусе

14:04
  • пятница
  • 19 июня 2020

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Предстоящие мероприятия в честь 75-летия Великой Победы по телефону обсудили Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры государств подчеркнули особую значимость юбилея Победы для народов двух стран, которые свято хранят память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла. В ходе беседы президенты обсудили завершение работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз. 

Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии.

 

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
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