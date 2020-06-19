Путин и Лукашенко поговорили о годовщине Победы и коронавирусе

Обсуждались и другие темы

Предстоящие мероприятия в честь 75-летия Великой Победы по телефону обсудили Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры государств подчеркнули особую значимость юбилея Победы для народов двух стран, которые свято хранят память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла. В ходе беседы президенты обсудили завершение работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз.

Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали борьбу с коронавирусом и последствиями пандемии.

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