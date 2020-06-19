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Убившего троих в Москве мужчину проверят на вменяемость посмертно

15:01
  • пятница
  • 19 июня 2020

Предварительно, 21-летний Севастьян Путинцев к преступлению готовился заранее

Посмертную психиатрическую экспертизу проведут столичные следователи мужчине, который накануне днём застрелил двух женщин и малолетнего ребенка на севере города. По одной из версий, 21-летний Севастьян Путинцев к преступлению готовился заранее.

Он приехал на улицу Приорова к 24-летней модели Лизе Хлюпиной, с которой встречался в течение нескольких лет. Мужчина сначала застрелил мать своей возлюбленной и 4-летнего племянника, потом начал издеваться над Елизаветой и тоже убил её. После этого он покончил с собой.

На кадрах оперативной съемки видно, что в квартире разбросаны вещи, на полу - карабин из которого, предположительно, и велась стрельба. Уже известно, что стрелявший получил разрешение на владение оружием два года назад. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Прокуратура Москвы взяла расследование дела на контроль.

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