Это позволит вдвое увеличить количество путей

В Москве началась реконструкция Каланчёвского путепровода, который соединяет Курское и Ленинградское направления железной дороги. Памятнику архитектуры неоклассицизма вернут исторический облик. Кроме того, вдвое будет увеличено количество железнодорожных путей, что позволит не только запустить еще больше поездов на уже действующей второй линии Московских центральных диаметров, но и открыть МЦД-4.

Шум буровых установок и экскаваторов. На стройке - полтысячи рабочих. И все это в самом центре Москвы. От Курского вокзала до станции "Каланчевская" идет масштабная реконструкция железнодорожной дороги. И это будет совершенно новый путь.

Для увеличения пропускной способности этот стратегически важный участок Московской железной дороги расширяют. Совсем скоро вместо двух железнодорожных путей здесь будет четыре, а число курсирующих поездов увеличится как минимум вдвое.

В первую очередь, это необходимо для дальнейшего развития Московских центральных диаметров. На этом направлении уже ходят составы Курско-Рижского направления, или МЦД-2, а скоро здесь пройдет и четвертый "Киевско-Горьковский" диаметр. И это в дополнении к пригородным электричкам и поездам дальнего следования. Для разведения движения потоков поездов реконструкция полотна была просто необходима. Сейчас железнодорожники возводят подпорные стены, выносят коммуникации, производят обновление контактной сети, чтобы приступить к строительству третьего и четвертого железнодорожного пути.

"Мы планируем расширить этот участок, для этого мы выполняем устройство подпорных стен, реконструкцию всех автомобильных путепроводов и одного пешеходного путепровода, также выполняем реконструкцию существующего железнодорожного путепровода на Комсомольской площади с устройством двух дополнительных путей", - объясняет ведущий инженер ДКРС "Москва" ОАО РЖД Антон Бородин.

Знаменитый Каланчевский путепровод на площади трех вокзалов — особо важный объект реконструкции. Строители обещают сохранить его исторический вид, изначально задуманный архитектором Щусевым.

"Уникальным в рамках строительства этого сооружения является облицовка нынешним гранитом, который аккуратно будет демонтироваться с тем, чтобы на вновь возведенных опорах его восстановить. Таким образом, исторический облик этого места останется практически для москвичей неизменным", - говорит заместитель начальника МЖД по строительству Павел Петровичев.

После запуска обновленной железнодорожной сети количество поездов увеличится, а интервал их движения сократится. Чтобы шум проходящих составов не доставлял неудобств жителям соседних домов, на всем протяжении пути установят шумозащитные экраны.

"Окна, которые идут параллельно железной дороге, окна в домах, мы их будем менять. Уже первый этап замены окон произведен - на улицах Старая Басманная и Новая Басманная. Все окна жилых зданий, которые выходят на железную дорогу, меняются", - рассказал руководитель проекта "Мостотряд-47" Сергей Есин.

Реконструкция участка от Курского вокзала до станции Каланчевская — один из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры в Москве. На его реализацию потребуется 3 года

Елена Сахно, Юрий Тимошин, Павел Скворцов, "ТВ Центр".

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