Врачи Боткинской больницы спасли пациента с тяжелой патологией

Летальность при такой - 90%

Врачи Боткинской больницы провели сложнейшую операцию и спасли жизнь пациенту, у которого диагностировали разрыв аневризмы брюшной аорты. Летальный исход при такой патологии – 90%. Но благодаря слаженной работе московских врачей, причём сразу нескольких специализаций, с ситуацией удалось справиться.

Он говорит пока еще тихо, с трудом. Вспоминает, что все произошло стремительно: начались резкие боли в области желудка, бросило в пот. Посмотрел на себя в зеркало - весь белый. Позвонил в скорую, жене, потом открыл ей дверь и потерял сознание.

"И дальше уже я не помню. Тяжелая операция. Реанимация. И вот я живой", - говорит Олег Заверюха.

Олег Юрьевич год назад перенес острый инфаркт. На одну из артерий установили стент. А в мае, когда в крайне тяжелом состоянии оказался в Боткинской больнице, ему диагностировали разрыв аневризмы брюшной аорты. Операция в отделении сосудистой хирургии длилась больше шести часов. Её проводили сразу 15 хирургов, несколько бригад разных специализаций. Сработал мультидисциплинарный подход. Сама аневризма аорты оказалась очень большой - начиналась от грудного отдела и завершалась в брюшном. Врачи и не скрывают, что ситуация была критической, летальность при такой патологии – 90%.

"Особенность этой операции заключается в том, что приходилось прижиматься непосредственно на уровне грудной аорты и протезировать всю аорту брюшную и реплантировать все ветви. Обычно пациенты не переносят такой объем операции, в данном случае усилиями всех служб больницы практически удалось с этой ситуацией справиться", - говорит и.о. заведующий отделением сосудистой хирургии №54 ГКБ им. Боткина Юрий Карабач.

Ювелирная, тончайшая работа. Все ключевые сосуды выходили из аневризмы и после протезирования их снова вшивали в аорту. Двадцать дней потом Олег Юрьевич провел в реанимации.

"После операций такого рода необходим тщательный мониторинг работы сердечно-сосудистой системы, необходимо налаживать работу дыхательной системы, потому что он длительное время находился на искусственной вентиляции легких, так же необходимо мониторировать функцию почек", - объясняет сердечно-сосудистый хирург Александр Игошин.

Сейчас пациент, которого спасали буквально всей больницей, уже занимается лечебной физкультурой. Врачи учат его заново ходить.

Олег начинает готовиться к выписке и дальнейшей реабилитации - уже заказал удобные ходунки, велотренажёр, экспандеры и гантели. Когда-то всерьез занимался плаванием. И в ближайшие месяцы всерьез намерен восстанавливать былую спортивную форму.

Ольга Стрельцова, Валерия Дзгоева, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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