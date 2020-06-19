Путин оценил работу по ликвидации загрязнения в Норильске

Президент призвал восстановить экосреду после катастрофы

Президент России Владимир Путин поручил не просто ликвидировать ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске, а в полном объеме восстановить окружающую среду.

Негативную ситуацию удалось переломить, проделана большая работа, но "Норникель" обязан продолжать работу до полного устранения ущерба от разлива нефтепродуктов, подчеркнул президент.

Путин поручил ускорить работу над проектами законов, направленных на предотвращение разливов нефтепродуктов.

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