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Путин оценил работу по ликвидации загрязнения в Норильске

14:40
  • пятница
  • 19 июня 2020

Президент призвал восстановить экосреду после катастрофы

Президент России Владимир Путин поручил не просто ликвидировать ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске, а в полном объеме восстановить окружающую среду.

Негативную ситуацию удалось переломить, проделана большая работа, но "Норникель" обязан продолжать работу до полного устранения ущерба от разлива нефтепродуктов, подчеркнул президент.

Путин поручил ускорить работу над проектами законов, направленных на предотвращение разливов нефтепродуктов.

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