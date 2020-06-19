Депутат МГД Александр Козлов отметил удобство электронного голосования для москвичей

Депутат добавил, что сам планирует принять участие в онлайн-голосовании

В Мосгордуме рассчитывают на высокую заинтересованность москвичей в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

"У нас и на портале "Активный гражданин" свыше 3 млн человек зарегистрировано. Это говорит о том, что граждане хотят принимать решения по городским вопросам и, конечно же, такое значимое событие, как поправки к Конституции, тоже не остается в стороне. Я уверен, что москвичи покажут высокую заинтересованность по голосованию, проголосуют, и очень много будет тех, кто проголосует именно в электронном виде", - считает Козлов (цитата по АГН "Москва").

Он отметил, что такой способ голосования активно используется в городе при реализации различных программ.

"На мой взгляд, конечно, цифровые технологии, онлайн-формат уже успешно вошли в нашу повседневную жизнь, во все сферы деятельности: учет мнения гражданина в сфере благоустройства, реализации программы реновации и градостроительных решений показывает заинтересованность граждан", - пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что сам планирует принять участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию.

"Я буду голосовать электронно, уже такое заявление через портал mos.ru подал, пришло подтверждение. Процедура не занимает какого-то длительного времени. Либо через Госуслуги, либо через mos.ru такая возможность есть. Это удобно. Это, конечно же, позволит охватить большее число людей. При этом, безусловно, сохраняется способ прийти на избирательный участок, как такой традиционный вариант волеизъявления", - добавил он.

Кроме того, парламентарий отметил, что прошлый опыт применения дистанционного голосования на выборах депутатов Мосгордумы показал полное обеспечение безопасности. Он уверен, что за цифровым голосованием стоит будущее.

"Это удобно, это безопасно. Действительно, голосование защищено, зашифровано. Прошлый опыт выборов в Московскую городскую думу показал, что и корпус наблюдателей, и, условно там хакеры, которые пытались что-то взломать, у них это не получилось", - заключил он.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Москвичи могут выбрать удобный способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

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