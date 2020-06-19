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Депутат Мосгордумы Метлина призвала усилить контроль за безопасностью на столичных дорогах

14:50
  • пятница
  • 19 июня 2020

Общество должно быть нетерпимым к пьяным за рулем, заявила она

Центр организации дорожного движения поддержал предложения общественности о разделении потоков на Садовом кольце, где несколько дней назад актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом.

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина в беседе с журналистами "Аргументы и Факты" рассказала, как в данном вопросе нужно реагировать на уровне города.

"Эта трагедия в очередной раз обнажила чудовищную ситуацию с алкоголизмом в нашей стране. Случаев, аналогичных аварии с участием Ефремова, слишком много, чтобы их игнорировать. Да, общественники и активисты уже высказались по поводу нескольких проектов — от скромных, подразумевающих установку тросового заграждения, до масштабных инициатив по запуску трамвая по Садовому кольцу и урезанию количества полос движения. Но прежде всего, нам нужна ревизия таких опасных мест, чтобы завтра не оказалось, что на Садовом разделитель поставили, а на другой улице забыли, и там очередной алкоголик убил случайных прохожих", - сказала Наталия Метлина.

Она отдельно указала на безотлагательность дискуссии по данному вопросу, отметив, что не стоит принимать в расчет мнения скептиков, которые опасаются, что разделители испортят внешний вид улиц и приведут к неудобствам или дорожным пробкам.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля в центре Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики.

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