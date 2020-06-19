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"Техноград" проведет онлайн-фестиваль "Гид по выбору карьеры"

15:10
  • пятница
  • 19 июня 2020

Принять участие в нем смогут ученики 6-11 классов, которые еще не определились с выбором профессии

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ 19 июня проведет онлайн-фестиваль "Гид по выбору карьеры". Об этом сообщили в столичной мэрии. Принять участие в нем смогут ученики 6-11 классов, которые еще не определились с выбором профессии, а также их родителей.

Для участников онлайн-фестиваля подготовили 11 вебинаров по двум тематическим направлениям. Первый познакомит с профессиями будущего: сотрудники детских технопарков расскажут о 3D-моделировании, реверсивном инжиниринге, виртуальной реальности, нейрокогнитивных технологиях, безопасном управлении информацией в цифровом пространстве. Второе направление будет посвящено тенденциям развития рынка труда до 2035 года.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, эксперты помогут школьникам сориентироваться на рынке труда и выбрать специальности, которые будут востребованы в течение ближайших десятилетий.

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