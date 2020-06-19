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Наталья Сергунина анонсировала старт общегородской программы "КультЛето"

15:13
  • пятница
  • 19 июня 2020

Уроки и мастер-классы продлятся до 31 августа

В Москве на следующей неделе стартует программа летнего досуга "КультЛето". Занятия будут проходить в онлайн-формате, а когда позволит эпидемиологическая обстановка, их перенесут в культурные центры, сообщается на официальном сайте правительства и мэра столицы.

Кружки и секции для горожан всех возрастов организуют 77 культурных центров столичного департамента культуры. Продлятся уроки и мастер-классы до 31 августа.

Культурные центры готовят на лето больше 570 познавательных и досуговых программ, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. При этом всем желающим предлагают выбрать одно или сразу несколько направлений - от хореографии и рисования до спорта и иностранных языков, добавила она.

Расписание виртуальных занятий до 12 июля включительно опубликовано на сайте "Онлайн.Библиогород". Каждые две недели оно будет обновляться.

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