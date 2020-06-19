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Политолог Павел Данилин отметил многоуровневую защиту системы электронного голосования

14:59
  • пятница
  • 19 июня 2020

Он призвал распространить его на всю страну

Электронное голосование имеет несколько степеней защиты и возможности их проверки. Такое мнение российский политолог, эксперт Центра политического анализа Павел Данилин.

"Электронное голосование существенно повысит явку и в некотором роде изменит привычный электоральный ландшафт. Люди, которые не хотят ходить на избирательный участок, вполне могут голосовать через интернет. Проще всего подтасовывать результаты через голосование по почте. Поэтому решили не вводить такое голосование сейчас. Электронное голосование имеет несколько степеней защиты и возможности их проверки",  - сказал Данилин.

Политолог полагает, что электронное голосование нужно максимально распространять по всей России и на остальные избирательные процедуры, включая выборы в Госдуму и выборы президента страны. Такой метод активно используется в ряде западных стран.

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