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Почти 80 предприятий столицы присоединилось к программе "Миллион призов"

15:07
  • пятница
  • 19 июня 2020

Москвичей ждут сертификаты, бонусы и скидки

Около 80 предприятий торговли и услуг присоединилось к программе "Миллион призов", которая заработает в ближайшие дни в рамках проекта "Активный гражданин". 
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"Программу уже поддержали предприятия торговли, общественного питания, аптечные сети, среди которых "Самсон фарма", "Детский мир", "Леонардо", "Кофе Хауз", "Авоська" и "Азбука вкуса". Список партнеров продолжает увеличиваться", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Участники программы "Миллион призов" получат сертификаты, бонусы и скидки. Их можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе или обменять на городские поощрения. Всего предусмотрено 2 миллиона призов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов. Один балл приравнивается к одному рублю.

Сертификаты выдадут в дни общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию - с 25 июня по 1 июля. Выиграть призы смогут и те, кто голосует на избирательном участке или на дому, и те, кто делает это онлайн. 

Во время офлайн-голосования москвичи получат сертификаты с уникальными номерами. Чтобы поучаствовать в розыгрыше призов, этот номер нужно будет направить в SMS-сообщении на номер 7377. Участники электронного голосования получат уникальный номер автоматически - SMS придет им на телефон 24 июня. 

Ежедневно в 22:00 компьютер начнет отбирать победителей в случайном порядке. Счастливчики получат SMS с результатами розыгрыша и уникальным кодом, который нужно будет активировать на странице программы "Миллион призов". Победителей ждут специальные баллы, которые с 26 июня по 31 декабря можно будет обменять на поощрения на том же сайте. 

Добавим, что у москвичей есть уникальная возможность выиграть один из двух миллионов призов (скидок и бонусов): продовольственные и непродовольственные товары, товары для дома и спорта, аптечные товары, посещение кафе и ресторанов, пополнение карты "Тройка", билеты в музеи, театры и кино.

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