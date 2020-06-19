"Ничего у нас не искрит": Лукашенко откровенно высказался об отношениях с Путиным

В пятницу лидеры поговорили по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе общения белорусский лидер упомянул телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который также состоялся 19 июня.

"У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит!" – приводит слова Лукашенко РИА Новости.

В то же время президент Белоруссии признал, что "проблемы есть всегда", однако они не катастрофические. "Думаю, мы их решим", - добавил Лукашенко.

Ранее в Кремле сообщили детали переговоров. Лидеры, в частности, обсудили завершение работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз. Также Путин и Лукашенко подчеркнули особую значимость юбилея Победы для народов двух стран.

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