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"Ничего у нас не искрит": Лукашенко откровенно высказался об отношениях с Путиным

15:21
  • пятница
  • 19 июня 2020

В пятницу лидеры поговорили по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе общения белорусский лидер упомянул телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который также состоялся 19 июня.
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"У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит!" – приводит слова Лукашенко РИА Новости.

В то же время президент Белоруссии признал, что "проблемы есть всегда", однако они не катастрофические. "Думаю, мы их решим", - добавил Лукашенко.

Ранее в Кремле сообщили детали переговоров. Лидеры, в частности, обсудили завершение работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз. Также Путин и Лукашенко подчеркнули особую значимость юбилея Победы для народов двух стран.

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