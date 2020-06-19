Депутат МГД Русецкая рассказала об идее массовой диагностики речевого развития детей

Это повысит успеваемость в школах

Депутат Московской городской думы Маргарита Русецкая рассказала о необходимости проведения массовой диагностики речевого развития детей в Москве.

По ее словам, это поможет организовать работу логопедов в школе, и как следствие, повысить успеваемость учеников начальной школы в изучении многих предметов, в частности, письма и чтения.

"Специалисты фиксируют эти проблемы давно. Еще 15 лет назад в нашей стране работала система, при которой логопеды в детских поликлиниках оценивали развитие речи ребенка в год, в три, в пять, семь лет. Этот пункт входил в перечень обязательных обследований. Если специалист выявлял какие-либо отклонения, ребенку предлагалось пройти специальную коррекционную программу: в той же поликлинике, в логопедических группах или же в специализированных образовательных организациях. Система работала весьма эффективно: ведь чем раньше выявляются проблемы в развитии речи, тем легче их исправить", - сказала она в интервью "Аргументам и фактам".

Русецкая отметила, что сегодня логопедов в поликлиниках нет. Эта деятельность относится к сфере образования и учреждения здравоохранения не могут оказывать такие услуги.

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