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Статью Путина в Израиле решили использовать для воспитания молодежи

15:24
  • пятница
  • 19 июня 2020

Материал срочно переводят на иврит

Статью Владимира Путина о Второй мировой войне, опубликованную американским изданием The National Interest, срочно переводят на иврит. В Израиле ее намерены использовать для работы с молодежью, в качестве одного из базовых текстов.
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"Мы уже начали переводить статью президента России на иврит, она объемная и обстоятельная, но мы надеемся закончить работу до начала июля. Для нашей работы с молодежью соотечественников данная статья станет несомненным подспорьем, одним из базовых текстов", - заявил глава Координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля Макс Перельштейн.

В статье Путина содержатся очень верные, обращенные к мировому сообществу, посылы на будущее. "Уроки Второй мировой войны должны быть четко усвоены для того, чтобы трагедия такого масштаба не повторилась. Противодействие попыткам переписать историю в наши дни чрезвычайно важно, приводит слова Перельштейна ТАСС.

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