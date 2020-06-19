В тестовом онлайн-голосовании уже поучаствовали более 50 тыс. москвичей

Тестирование закончится 19 июня в 20:00

По данным на утро 19 июня, 53 789 жителей Москвы уже приняли участие в тестовом электронном голосовании, которое проводится в преддверии голосования по поправкам к Конституции России.

"Явка составила более семи процентов, - сообщается на официальном сайте мэра Москвы. - Завершится онлайн-голосование сегодня, 19 июня, в 20:00. Горожане отвечают на вопрос, что сегодня важнее для столицы - создать дополнительные парковочные места во дворах или увеличить площади зеленых насаждений".

Присоединиться к тестированию могут москвичи, которые до 15:00 17 июня зарегистрировались для участия в голосовании по внесению изменений в Конституцию. Для этого нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru.

Этой же платформой можно будет воспользоваться непосредственно в период проведения онлайн-голосования по внесению изменений в Конституцию.

Отметим, что записаться на участие в голосовании можно до 14:00 21 июня. Такая возможность предоставляется совершеннолетним москвичам, у которых есть личный кабинет на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

Электронное голосование начнется в 10:00 25 июня на портале 2020og.ru. Пользователям нужно будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Код для доступа к нему придет по SMS на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00.

Проконсультироваться по поводу электронного голосования можно по телефону: +7 (800) 222-55-52. Свои вопросы можно также оправить по электронной почте: info@2020og.ru.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков. С 25 июня по 1 июля горожане смогут проголосовать дома. Для этого нужно до 21 июня подать заявку на портале mos.ru или позвонить в свою участковую комиссию.

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