Список партнеров программы "Миллион призов" продолжает увеличиваться

Их уже 80

В столице к программе "Миллион призов" присоединились уже почти 80 компаний.

"Миллион призов" - это уникальная возможность выиграть один из двух миллионов призов (скидок и бонусов): продовольственные и непродовольственные товары, товары для дома и спорта, аптечные товары, посещение кафе и ресторанов, пополнение карты "Тройка", билеты в музеи, театры и кино.

Любой житель столицы, принявший участие в голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля любым способом, может принять участие в совместной программе правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты и бизнеса "Миллион призов".

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