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Молодые специалисты решат в Москве 300 бизнес-задач

15:48
  • пятница
  • 19 июня 2020

Конкурс пройдет в рамках образовательной программы Future Tech

В столице стартовал прием заявок на конкурс для молодых специалистов в рамках образовательной программы Future Tech. 
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С 15 по 30 июля участникам конкурса предстоит решить около 300 реальных бизнес-задач, которые подготовили полторы сотни московских компаний. 

Испытания проводятся по 17 направлениям: информационные технологии, инженерия, дизайн (архитектура, веб-дизайн, медиадизайн), аналитика, маркетинг, менеджмент, образовательные программы, журналистика, лингвистика, режиссерская работа, химия, юриспруденция, психология и экономика.

"Для молодых специалистов это отличный шанс проявить себя и обратить внимание потенциальных работодателей или инвесторов на свои проекты. Результаты будут оценивать сами компании, предложившие задания, и эксперты", - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на официальном сайте столичного градоначальника.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что конкурсанты могут решать бизнес-кейсы индивидуально или в командах по три-четыре человека. В итоге останется 14 победителей.

Регистрация участников продлится до 15 июля. Общение между организаторами конкурса и участниками будет происходить при помощи бизнес-мессенджера, разработанного одной из компаний-партнеров проекта Future Tech.

Добавим, что основная цель программы Future Tech заключается в том, чтобы наладить взаимодействие между вузами и высокотехнологичным бизнесом. В проекте участвуют около тысячи студентов и выпускников вузов. 

Конкурс организует Агентство инноваций Москвы, созданное столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей городской власти и бизнеса, а также технологические компании.

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