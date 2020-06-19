Российские музеи возобновят работу до 16 июля

Они будут открываться по мере готовности к приему посетителей

Федеральные музеи в России возобновят работу до 16 июля. Единой даты открытия в Минкульте не устанавливают. Однако открыться учреждения должны по мере готовности к приему посетителей, в течение месяца с момента выхода сотрудников на работу.

"Мы с 16 числа открыли музеи для сотрудников, 9-го числа в регионах. Естественно, это все исключительно с решением регионов связано. С 16 июня доступны также для посещения музейные открытые территории и парки. В рамках совместной с музейным сообществом рабочей группы решили отказаться от единой даты открытия", - заявил врио директора департамента музеев министерства культуры Алексей Мудров на пресс-конференции в ТАСС.

Музеи были закрыты для посещения с марта, когда начал действовать режим повышенной готовности. Меры были приняты из-за угрозы распространения коронавируса. В столице второй этап смягчения ограничительных мер начался 16 июня.

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