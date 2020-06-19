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Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Охотским морем

16:04
  • пятница
  • 19 июня 2020

Самолеты ВКС придерживались международных правил

Силы противовоздушной обороны Восточного военного округа засекли американские бомбардировщики в небе над нейтральными водами Охотского моря. На перехват поднялись истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31.
Американские истребители приблизились к Ту-95 у Аляски. Видео

Кадры сопровождения американских B-52H российскими истребителями опубликовало Минобороны. В Национальном центре управления обороной России отметили, что американские бомбардировщики не нарушали границ Российской Федерации. В свою очередь, российские самолеты выполняли свои полеты в соответствии с международными правилами.

В российском оборонном ведомстве отмечают повышенную активность военных США и их союзников по НАТО вблизи границ России. Бомбардировщики ВВС США появляются на радарах ПВО уже не первый раз за последнее время. В то же время, и американские самолеты в этом районе поднимались для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС.

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