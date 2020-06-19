Владимир Ресин: предложенные поправки к Конституции обусловлены новыми вызовами

Изменения обеспечат безопасность страны

Все поправки в конституцию – рабочие. Об этом заявил заслуженный строитель России, депутат Государственной думы Владимир Ресин. По его мнению, совершенствование Основного закона - это реконструкция страны.

"Здание - крепкое, несущие колонны - надёжные. Но вот в самом сооружении, внутри - надо бы что-то подновить, так требует жизнь, новые вызовы в мире. А если конкретнее - прежде всего, я уже об этом говорил - обеспечение безопасности нашего государства", - сказал Ресин в интервью "Комсомольской правде".

По его мнению, новый смысл обретает и такое понятие, как справедливость.

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