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Путин: Россия достойно ответила на угрозу коронавируса

18:02
  • пятница
  • 19 июня 2020

Многие предприятия смогли скорректировать подходы к управлению

Владимир Путин в пятницу провёл совещание с представителями отраслей экономики, столкнувшимися в той или иной форме с последствиями распространения коронавируса, передает "ТВ Центр".
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На связь с президентом вышли главы компаний, вынужденных перестроить работу из-за ограничительных мер, в частности, в розничной торговле, а также руководители предприятий, на которые в период борьбы с инфекцией выпала значительная нагрузка. Это производители медицинской аппаратуры, лекарств, средств защиты.

Открывая дискуссию, Владимир Путин подчеркнул, что многие предприятия, оказавшись в экстремальных условиях, смогли скорректировать подходы к управлению, отсечь устаревшие методы ведения бизнеса и найти резервы для роста производительности труда. Опыт, накопленный за последние месяцы, по мнению президента, необходимо проанализировать, с тем, чтобы использовать его в дальнейшем для повышения эффективности экономики.

"Мы действительно достойно - сейчас уже можно это сказать - достойно ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики. Повторю, мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу. В целом наша экономика, все её ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения - цифровая, телекоммуникационная - доказали, что способны быстро адаптироваться к серьёзным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях", - сказал Путин.

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