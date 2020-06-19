Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

Сколько времени займут работы и кто заплатит за них?

В пятницу Владимир Путин заслушал доклады о ходе работ по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. Сейчас там завершается очередной этап - сбор загрязнённых водных смесей и грунта. Но, как подчеркнул президент, в зоне бедствия надо не то, что называется, "быстренько прибраться", а обеспечить качественное восстановление почвы и воды.

По оценкам специалистов, не менее 10 лет понадобится, чтобы природа на месте разлива топлива в Красноярском крае восстановилась. И это при том, что работы по ликвидации ЧС ведутся масштабные. Собрано 32 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси, 103 тысячи кубометров грунта. Результат можно оценить по кадрам (см. видео). Усилия по исправлению ситуации президент оценил.

"За прошедшие недели проведена действительно большая по своему масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию – Евгений Николаевич [Зиничев] мне докладывал об этом регулярно, – локализовать разлив топлива, а затем приступить и к очистке загрязнённых площадей. Прошу вас сегодня доложить, есть ли веские основания для того, чтобы уже снимать федеральный режим чрезвычайной ситуации. Главное не, что называется, "быстренько прибрать за собой", а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства", - сказал Путин.

В МЧС докладывают - сейчас к завершению подходит второй этап ликвидации. Загрязнённая водяная смесь собрана в 103 ёмкости, которые стоят на берегу реки. Грунт в закрытых ангарах.

"Перед нами задача, конечно же, передислоцировать топливо, которое собрано на русле реки. Передислоцировать в места утилизации. И здесь мы сейчас видим решение несколько иное, чем предполагалось ранее. Скорее всего, будет построен гибкий трубопровод. И этот трубопровод как раз пойдет до места утилизации", - отметил Зиничев.

Оплачивает работы "Норникель" - именно этой компании принадлежало разлившееся дизельное топливо. По предварительным оценкам, восстановление обойдется "Норникелю" минимум в 10 миллиардов рублей, не считая возможных штрафов. Более точные цифры, в том числе размер ущерба, будут озвучены к 1 июля после проверки Росприроднадзора. Кроме того, специалисты Федеральной службы находятся на месте ЧС, берут пробы и дают свои рекомендации.

"В настоящий момент мы фиксируем тонкую микронную пленку по всей водной глади и считаем наиболее эффективным сейчас установление дополнительного количества так называемых сорбирующих бонов. Компания обещала уже завтра в большом количестве их привезти и поставить, как по ручью, так и по руслу реки Амбарная", - сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Президент на совещании потребовал продолжать работы до полного устранения нанесённого ущерба. И конечно, важно извлечь уроки из сложившейся ситуации.

"Я думаю, всем понятны очевидные вещи. Что всех этих негативных событий вполне можно было бы избежать. Если бы был налажен должным образом контроль со стороны соответствующих структур, и не для того чтобы трясти как грушу всех попадя, а для того чтобы предотвращать вещи подобного рода. Где они были-то? Вот видели же, что топливо пошло по земле, почему не было должной своевременной реакции на происходящие события. Вот это знаете, заставляет задуматься над тем, как на практике организована у нас работа. Я вас прошу самым внимательным образом это проанализировать, не для того чтобы оплеухи раздавать, нет. А для того чтобы ничего подобного у нас не происходило. Не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране", - отметил Путин.

В Ростехнадзоре уже пообещали, что после 24 июля представят доклад президенту о результатах проверки предприятий, аналогичных ТЭЦ в Норильске. В первую очередь проинспектируют 426 таких компаний, находящихся в арктической зоне.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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