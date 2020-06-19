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Представлен инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам в Конституцию

18:07
  • пятница
  • 19 июня 2020

С 25 по 30 июня информационный центр будет работать с 12:00 до 15:00

Центризбирком в пятницу представил информационный центр, где можно будет наблюдать за ходом голосования по проекту поправок в Конституцию. На заседание комиссии впервые с начала марта пустили журналистов, передает "ТВ Центр".

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, около миллиона жителей Москвы и Нижегородской области подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании. Записаться на онлайн-процедуру можно до двух часов дня 21 июня на сайте "Госуслуги", а москвичам - на мос.ру.

Более полутора миллионов россиян пожелали проголосовать по месту фактического пребывания по системе "Мобильный избиратель". Запись продолжается, но и здесь нужно соблюдать временные рамки.

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