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Со дна моря в районе Феодосии подняли исторический якорь

18:45
  • пятница
  • 19 июня 2020

Он мог принадлежать кораблю "Парижская коммуна"

В Феодосии специалисты "Крым-Спаса" подняли со дна Чёрного моря исторический якорь. Массивный корабельный элемент лежал на 10-метровой глубине в 300 метрах от берега. Весит он около 5 тонн, передает "ТВ Центр".

Операция такой сложности проводилась в Крыму впервые. Водолазы смогли отсоединить его от корабельной цепи. Спасатели применили специальную технику - парашюты-понтоны, оттащили якорь к берегу и подняли на пирс.

Сейчас находку изучают историки. Якорь изготовлен в 1906-м году, на нём нашли клеймо. Но на каком судне он стоял, точно сказать пока трудно. Вероятнее всего, на линейном корабле "Парижская коммуна". Предположительно, якорь оставлен в Феодосийской бухте в ходе боёв начала 1942 года.

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Со дна моря в районе Феодосии подняли исторический якорь
Со дна моря в районе Феодосии подняли исторический якорь
Со дна моря в районе Феодосии подняли исторический якорь
Со дна моря в районе Феодосии подняли исторический якорь
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