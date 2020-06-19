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"Несчастье помогло": Путин оценил перестройку здравоохранения во время пандемии

16:53
  • пятница
  • 19 июня 2020

Президент отметил оптимизацию процессов в медицинских организациях

Владимир Путин оценил изменения в сфере здравоохранения, которые произошли за время борьбы с коронавирусной инфекцией. Президент России отметил умение перестроить производственные процессы в медицинских организациях.
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Об оптимизации процессов при лечении пациентов с COVID-19 президенту рассказал гендиректор Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Александр Самойлов. Он признался, что пандемия выявила узкие места в работе центра, над которыми пришлось хорошо потрудиться.

В итоге                в ведомстве был создан единый кол-центр, который "маршрутизировал" пациентов между клиниками. Кроме того, центру удалось упростить процесс выдачи средств индивидуальной защиты в два раза и уменьшить трудоемкость. Сократилось время оформления медицинской документации - применяется электронный документооборот. Самойлов убежден, что такие принципы организации производственных процессов применимы и в других медицинских организациях.

"Чрезвычайно важный опыт. Не только для медицины, для очень многих отраслей. То, что вы сказали, конечно, впечатляет… Не было бы счастья, но несчастье помогло, как у нас говорят в народе", - сказал Путин.

Разговор состоялся во время встречи президента с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями пандемии коронавируса. Путин выразил надежду, что все нововведения будут работать и после того, как трудности будут преодолены, передает РИА Новости.

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