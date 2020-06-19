Путин: угроза коронавируса объединила россиян

Россия вышла из ситуации с минимальными потерями

Россия вышла из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями. Угроза пандемии объединила россиян, заявил Владимир Путин.

"Самое главное, что эта ситуация нас всех объединила, это факт и это позволило нам с минимальными потерями выходить из сложившейся ситуации", - сказал президент России.

Глава государства провел встречу с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса. Она прошла в режиме видеоконференции.

Владимир Путин также оценил изменения в сфере здравоохранения, которые произошли за время борьбы с коронавирусной инфекцией. Президент России отметил умение руководителей перестроить производственные процессы в медицинских организациях.

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