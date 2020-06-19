На Украине объявлено о второй волне коронавируса

Больницы уже заполнены более чем наполовину

Украинские власти снова ужесточают карантинные меры. Премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль объявил о второй волне коронавируса в стране. По данным Минздрава, за минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 на Украине выросло на рекордные 921 человека - до 34984 человек.

"У нас уже две области, где наполнение больниц составляет более 50%... Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом", - заявил украинский премьер на внеочередном заседании кабмина.

Шмыгаль уверен, что единственное спасение в этой ситуации - соблюдение карантинных ограничений. По словам премьера, негативная динамика заболеваемости в стране наблюдается именно из-за их нарушения. Соблюдение карантина по всей стране должны обеспечить местные власти и правоохранительные органы, передает РИА Новости.

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