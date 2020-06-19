Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Это сделано в целях совершенствования государственной наградной системы России

Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Николай Пирогов - выдающийся русский хирург. Ввел в практику пластические операции, наркоз и гипсовые повязки. Лука Крымский, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, хирург и религиозный деятель, автор руководств по проблемам гнойной хирургии и хирургическому лечению ранений суставов.

В указе главы государства отмечается, что орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены с целью дальнейшего совершенствования наградной системы Российской Федерации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"