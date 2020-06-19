ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

18:10
  • пятница
  • 19 июня 2020

Это сделано в целях совершенствования государственной наградной системы России

Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Николай Пирогов - выдающийся русский хирург. Ввел в практику пластические операции, наркоз и гипсовые повязки. Лука Крымский, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, хирург и религиозный деятель, автор руководств по проблемам гнойной хирургии и хирургическому лечению ранений суставов.

В указе главы государства отмечается, что орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены с целью дальнейшего совершенствования наградной системы Российской Федерации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Врач, естествоиспытатель и педагог Николай Иванович Пирогов (1810-1881)
Врач, естествоиспытатель и педагог Николай Иванович Пирогов (1810-1881)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.