Число заразившихся COVID-19 в мире за неделю выросло на 1 миллион

Растет и количество вылечившихся

Рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом в мире зафиксирован на этой неделе. За семь дней выявлено около 1 миллиона случаев инфицирования COVID-19. В относительном выражении прирост держится на отметке 13% третью неделю подряд после активного снижения в предыдущие месяцы.

Прирост держится на высоком уровне в Аргентине, Бангладеш и Пакистане. Максимальным он оказался в ЮАР - 43%. В Бразилии, Индии и Чили, где долгое время коронавирус распространялся быстрее всего, недельный прирост составил менее 30%.

В то же время, продолжает снижаться смертность. Показатель опустился до минимального за последние два месяца значения - 5,3%. За время пандемии в мире умерли около 450 тысяч человек. Быстро растет и число выздоровевших – 4,1 миллиона, это 49% от всех инфицированных, передает ТАСС.

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