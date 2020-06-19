Отставание на десятки лет: почему США проигрывают битву за Арктику

Пока американские ледоколы существуют только на бумаге

В ближайшие дни начнутся ходовые испытания нашего самого современного универсального атомного ледокола - "Арктика". А в конце года, вполне возможно, он уже начнет, как говорят спецы, "тащить" коммерческие суда через Северный морской путь. Теперь на верхушку планеты может сместиться заметная часть глобальных коммерческих, а значит - и денежных потоков. Неудивительно, что интерес к ним проявила и Америка.

Ледокол "Ямал" вгрызается в толстый арктический лед. Идет легко. Притом, что на воду его спустили уже 30 лет назад. Для ледоколов такой срок эксплуатации – норма. Впрочем, совсем скоро российский атомный флот пополнится новым судном, передает "ТВ Центр".

"В этом году мы получаем первый уже универсальный атомный ледокол "Арктика". С 20-х чисел июня начнутся ходовые испытания и планируем в сентябре, в крайнем случае, в октябре получить его в промышленную эксплуатацию", - сообщил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

У России уже сейчас ледоколов больше, чем у всех остальных стран вместе взятых. Новая "Арктика" станет первым из проекта 22220. Кроме нее уже строятся "Урал", "Сибирь" и "Якутия". Через год начнут работы над "Чукоткой". Все это атомные двухреакторные ледоколы. Ни одна страна в мире, кроме России, такие суда не производит. У остальных ледоколы пока только дизельные. Впрочем, ситуация может измениться. По крайней мере, этого хочет президент США Дональд Трамп. Белый Дом опубликовал меморандум о действиях Соединенных Штатов в Арктике и Антарктике. До 2029 года планируется построить или купить 3 тяжелых атомных ледокола и несколько средних судов. Не забыли и про Пентагон. В регионе должны появиться две американские и две международные военные базы для обеспечения безопасности. Где конкретно – не сообщается. Но уже понятно, что защищать будущие американские ледоколы планируют не от медведей и бельков.

"В документе указана оценка того, какое оборонительное оружие должны иметь будущие ледоколы, особенно для защиты от возможных угроз со стороны "ближайших конкурентов", таких как Россия или Китай", - пишут СМИ.

Впрочем, насчет конкурентов – сказано громко. Соединенные Штаты до последнего времени об Арктике почти не вспоминали. Береговая охрана периодически скромно напоминала о необходимости обновить ледокольный флот, который состоял из 4 потрепанных судов, но на высоком уровне об этом заговорили лишь в 2017-ом. В свойственной для США манере.

"Из всех наших видов войск, только береговая охрана может прорваться сквозь двадцать один фут твердого арктического льда. И я рад сообщить, что под моим руководством мы приняли решение, и будем строить новые тяжелые ледоколы. Это произойдет впервые за 40 лет. И мы построим много таких ледоколов", - сказал Трамп.

Не очень понятно, что имел в виду Дональд Трамп, когда говорил про 21 фут арктического льда. Это почти 6 с половиной метров. Притом, что в Арктике суда обычно вскрывают по 2, максимум 3 метра льда. На ошибку тогда внимания никто не обратил. Видимо, из-за громких аплодисментов. Да и с деньгами на ледоколы потом вышла накладка.

Вот только деньги в данном случае не гарантируют успех. Тем более, если учесть дедлайн, который озвучил американский лидер. Построить почти с нуля три тяжелых атомных ледокола за 9 лет – задача не столько трудная, сколько фактически нереальная.

"Для строительства кораблей по новой концепции требуется от 10-15 до 20 лет. С момента постановки задачи до момента ввода корабля в строй. Это для головного корабля серии. Плюс, еще корабли серии. То есть два-три корабля в течение двух-трех лет они могут ввести. Учитывая, что у России ледоколов несколько десятков, то Соединенным Штатам, чтобы создать адекватный России флот ледокольный, необходимо не менее 30, может, даже 40 лет", - говорит заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук, обозреватель "Военно-промышленного курьера" Константин Сивков.

В США, похоже, это все-таки понимают, поэтому и оставили в тексте меморандума лазейку – суда можно будет не только построить, но и купить. Но это в теории. На практике все сложнее. Вряд ли Вашингтон закажет ледоколы у Москвы, особенно с учетом того, что именно Россию Соединенные Штаты называют своим соперником в Арктике. Но даже если 3 ледокола каким-то чудом построит Канада или Норвегия, такого флота американцам все равно будет недостаточно для реальной активности в регионе. А активности этой хочется. Особенно, когда Россия более чем в 15 раз за 15 лет нарастила объем перевозок по Северному морскому пути.

Ну а пока американские ледоколы существуют только в тексте меморандума, в Вашингтоне решили действовать привычным способом. Сенатор от Аляски Лиза Мурковски предложила создать Корпорацию по развитию инфраструктуры арктического маршрута. И места для России в этой корпорации нет. А сама Мурковски преследует исключительно меркантильные цели.

Тот факт, что Северный Морской Путь – это национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике, американского сенатора не смущает. Международные конвенции о регулировании движения судов в регионе Вашингтон отказывается подписывать почти 40 лет.

"США не признают юрисдикцию России над СМП. Они говорят, что под контролем России может быть только 12-мильная зона. Согласно российскому национальному законодательству и Конвенции ООН от 1982 года, которую США до сих пор не ратифицировали, в акваторию СМП включаются территориальные воды и исключительная экономическая зона. На том основании, что это исторически сформированная транспортная магистраль, а еще из-за высоких рисков прохождения по этому маршруту, рисков для экологии и безопасности", - говорит научный сотрудник центра социально-экономических исследований РИСИ Анна Рыжова.

Впрочем, если вспомнить недавнее заявление Трампа, как он, по сути, пытается колонизировать Луну, история с американской Арктикой уже не кажется столь фантастической. Вот только одного твита, пусть и за авторством Трампа, и даже меморандума, для установления своих порядков в Арктике недостаточно. В российском МИДе уже заявили, что Москва "не будет спокойно смотреть, если кто-то решит проверить ее готовность защищать национальные интересы в регионе". Михаил Мишустин на неделе особо отметил: Россия продолжит наращивать ледокольный флот. Вдобавок к уже строящимся судам, в 2020-м должны приступить к созданию еще более мощного и сверхпроходимого ледокола серии "Лидер". Ввести его в эксплуатацию обещают в 2027 году.

Денис Большаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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