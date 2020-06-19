В России вновь заговорили о сокращении новогодних каникул

С чем это связано?

На неделе сенатор Андрей Кутепов предложил сократить в 2021 году новогодние каникулы фактически до советского норматива.

Пожалуй, в 2021-м этот крик о помощи будет звучать как никогда громко! Прошла лишь половина года нынешнего, а россияне уже устали сидеть дома. Еще каких-то 6 месяцев и "Здравствуй, новый год!", салат Оливье, шампанское, "Ирония судьбы" – одним словом каникулы, десятидневные.

И как только наши сограждане не коротают эти долгие зимние праздничные вечера. Историй масса. Смешных и не очень. Так россияне живут уже 15 лет, с тех пор как нерабочими стали первые пять дней нового года. Плюс, к этому еще два дня в связи с празднованием Рождества Христова. Если какой-то из этих дней выпадает на выходные – отдыхают дольше, в среднем 10, а то и 11 дней. Скажи такое советскому человеку - не поверил бы.

С 1930 по 1947 Новый год и вовсе не отмечался. Потом больше чем полвека: 31-го ночью – праздновали, 1-го отсыпались, 2-го, если этот день выпадал на выходные, тоже. На работу шли бодрые и свежие. Вот и сейчас некоторые парламентарии уверены: трех нерабочих дней в начале января вполне достаточно.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в январе этого года, то есть как раз среди отдохнувших россиян, почти треть респондентов устали от долгих новогодних каникул. Слишком продолжительными их чаще считают опрошенные старше 60 лет и те, кто характеризуют свое материальное положение как "плохое".

Другое дело конец весны. Благоприятное время для отдыха на природе, поездок за город, да и по России в целом. Многие россияне признают – отдыхать в теплые майские куда приятней, чем в холодные январские. В том числе и по этой причине ряд парламентариев год за годом настойчиво предлагают перенести часть выходных с января на май.

За новогодние праздники российская экономика теряет колоссальные деньги. Цифры называют разные. В плюсе лишь индустрия развлечений, туризм и другие немногочисленные сферы. "После таких выходных еще нужны выходные", – шутят в январе работники. Смешного мало – в привычный ритм экономика возвращается в лучшем случаи к концу января.

В 2020 из-за коронавируса ситуация особенная. Только в первом полугодии рабочих дней было 218, а нерабочих 147. Как раз их за счет январских выходных будущего года предлагал компенсировать глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Коллеги идею не поддержали. Минтруд отметил, что трудовой кодекс может меняется только в ходе дискуссий с работодателями и работниками. А в Кремле заявили: "Продолжительность новогодних каникул - уже устоявшееся практика". И с этим трудно не согласиться.

"За прошедшие 15 лет все уже нашли, как их проводить. Все уже планируют, все уже не только сидят и пьют горькую или спят лицом в салате, как это бывало. Все ходят в гости, все ездят на лыжах, занимаются спортом, развлекаются, планируют поездки. Было бы странно, если бы за 15 лет такие умные и предприимчивые люди, как россияне, не нашли бы, чем заполнить длинные выходные", - говорит генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Лыжи и другой активный спорт – это, конечно, хорошо, когда снег есть, а за окном хотя бы пусть слабый, но минус. Минувшая зима в столице этим увы не отличалась. А вот в некоторых других регионах наоборот холод был такой, что лишний раз на улицу выходить не хотелось. Вот и сейчас споры о переносе каникул вроде как поутихли. Остается вновь дождаться зимы, отдохнуть положенные 10 дней, поругать погоду и вновь приступить к извечной дискуссии: так когда же россиянам лучше отдыхать?

Матвей Шестаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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