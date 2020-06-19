Движение поездов под Мурманском восстановлено в обход рухнувшего моста

Окончательно участок дороги восстановят к октябрю

Первый поезд прошел по обходному железнодорожному пути в Мурманск. Движение удалось восстановить на 4 дня раньше запланированного, сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

"Сегодня очень важный день, мы возобновляем железнодорожное сообщение до мурманского узла... Было сконцентрировано большое количество техники - 250 единиц, ежесуточно выходило до тысячи человек, путь проходил в сложных рельефных условиях", - рассказал Голомолзин.

Начальник дороги отметил, что во время строительства и взрывных работ было вывезено 52 тысячи метров кубических скальных пород.

Железнодорожники завершили строительство обходного участка пути от станции Выходной под Мурманском до блокпоста 9-й км в ночь на 19 июня. Протяженность участка - 5,7 километра. На первом поезде до Мурманска проехал вместе с Голомолзиным губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной обрушился 1 июня. Восстановить мост планируют к октябрю, передает ТАСС.

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