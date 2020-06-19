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Движение поездов под Мурманском восстановлено в обход рухнувшего моста

19:36
  • пятница
  • 19 июня 2020

Окончательно участок дороги восстановят к октябрю

Первый поезд прошел по обходному железнодорожному пути в Мурманск. Движение удалось восстановить на 4 дня раньше запланированного, сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
Опубликованы космические снимки последствий обрушения мурманского моста

"Сегодня очень важный день, мы возобновляем железнодорожное сообщение до мурманского узла... Было сконцентрировано большое количество техники - 250 единиц, ежесуточно выходило до тысячи человек, путь проходил в сложных рельефных условиях", - рассказал Голомолзин.

Начальник дороги отметил, что во время строительства и взрывных работ было вывезено 52 тысячи метров кубических скальных пород.

Железнодорожники завершили строительство обходного участка пути от станции Выходной под Мурманском до блокпоста 9-й км в ночь на 19 июня. Протяженность участка - 5,7 километра. На первом поезде до Мурманска проехал вместе с Голомолзиным губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной обрушился 1 июня. Восстановить мост планируют к октябрю, передает ТАСС.

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