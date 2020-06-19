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В Подмосковье возобновляют работу фитнес-центры и музеи

20:07
  • пятница
  • 19 июня 2020

Откроются и детские лагеря

Новые шаги по ослаблению ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса, предпринимают власти Подмосковья. Согласно постановлению, подписанному губернатором Московской области Андреем Воробьевым, с 1 июля возобновят свою работу фитнесс-центры.
Воробьев рассказал о смягчении ограничений в Подмосковье

Еще раньше, 25 июня, в регионе откроют свои двери для посетителей музеи.

Немого больше времени понадобится на подготовку детских лагерей и санаториев к приему ребят на отдых. Они начнут работу, согласно решению губернатора, 15 июля, передает ТАСС.

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