В Подмосковье возобновляют работу фитнес-центры и музеи

Откроются и детские лагеря

Новые шаги по ослаблению ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса, предпринимают власти Подмосковья. Согласно постановлению, подписанному губернатором Московской области Андреем Воробьевым, с 1 июля возобновят свою работу фитнесс-центры.

Еще раньше, 25 июня, в регионе откроют свои двери для посетителей музеи.

Немого больше времени понадобится на подготовку детских лагерей и санаториев к приему ребят на отдых. Они начнут работу, согласно решению губернатора, 15 июля, передает ТАСС.

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