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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии COVID-19

20:47
  • пятница
  • 19 июня 2020

Особую тревогу вызывают данные из Северной и Южной Америки

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой и "очень опасной" фазе пандемии COVID-19. С заявлением выступил на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
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По словам Гебрейесуса, особую тревогу вызывают данные о большом числе новых случаев заболевания в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Тем временем итальянские ученые заявили, что коронавирусная инфекция присутствовала в сточных водах Милана и Турина еще в декабре 2019 года. Специалисты из итальянского Высшего института здоровья исследовали 40 образцов сточных вод в разных регионах страны, взятых с октября 2019 по февраль 2020 года.

Французские и британские ученые также ранее высказывали предположение, что коронавирус мог попасть в Европу еще в ноябре — до того, как было официально объявлено о вспышке в китайском Ухане.

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