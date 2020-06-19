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Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова признаны потерпевшими по делу

21:27
  • пятница
  • 19 июня 2020

От компенсации они категорически отказываются

Вдова, сын и брат погибшего курьера Сергея Захарова признаны потерпевшими по делу о ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. Мать Захарова решили не тревожить – хотя защита обвиняемого уже пыталась с ней связаться.
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"Маргарита Захарова, вдова погибшего Сергея Захарова, и их сын Валерий также были признаны потерпевшими в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова. Сегодня мы передали следователю, ведущему дело, соответствующие ордера. Сразу уточню, чтобы не было кривотолков: и Валерий (брат погибшего), и Маргарита, и Валерий Захаровы являются моими доверителями", - сообщил в пятницу адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

Защитник также сообщил, что решено не ездить к матери Сергея Захарова в Рязань для подписи документов о признании ее потерпевшей. Добровинский добавил, что неизвестные уже приезжали к женщине и "пытались всучить ей деньги" - но у них ничего не вышло. Семья погибшего от компенсаций со стороны Ефремова отказывается, передает ТАСС.

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