Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова признаны потерпевшими по делу

От компенсации они категорически отказываются

Вдова, сын и брат погибшего курьера Сергея Захарова признаны потерпевшими по делу о ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. Мать Захарова решили не тревожить – хотя защита обвиняемого уже пыталась с ней связаться.

"Маргарита Захарова, вдова погибшего Сергея Захарова, и их сын Валерий также были признаны потерпевшими в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова. Сегодня мы передали следователю, ведущему дело, соответствующие ордера. Сразу уточню, чтобы не было кривотолков: и Валерий (брат погибшего), и Маргарита, и Валерий Захаровы являются моими доверителями", - сообщил в пятницу адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

Защитник также сообщил, что решено не ездить к матери Сергея Захарова в Рязань для подписи документов о признании ее потерпевшей. Добровинский добавил, что неизвестные уже приезжали к женщине и "пытались всучить ей деньги" - но у них ничего не вышло. Семья погибшего от компенсаций со стороны Ефремова отказывается, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"