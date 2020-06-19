Собянин: "удаленку" в Москве надо сохранить еще месяц-другой

Чем меньше в офисе людей - тем лучше

Риск заражения коронавирусом в столице еще остается. Его можно снизить, сведя к минимуму число сотрудников в офисе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я считаю, что, особенно сейчас, когда мы выходим из ковидной этой истории, если можно в офисе сохранить "удаленку", надо сохранять. Сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно", - сказал столичный градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Собянина, чем меньше людей будет сидеть в офисе, тем лучше.

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